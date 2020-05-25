الجيش الوطني الليبي: نتائج دقيقة على الأرض بفضل تطوير القوات الجوية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اليوم، إن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية، كانت له نتائج دقيقة على الأرض.

وأضاف العميد المحجوب، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة، في محيط طرابلس وغريان.

وأكد المحجوب، أن القوات المسلحة الليبية، نجحت في إلقاء القبض على الكبير من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية.

وأشار العميد المحجوب إلى إسقاط أربع طائرات تركية مسيرة من نوع "العنقاء"، موضحا أنه تم إسقاط نحو 94 "درون" تركية خلال الفترة الماضية.

وأورد العميد المحجوب، أن تركيا تواصل تسيير الرحلات الجوية لأجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

وفي غضون ذلك، أشارت تقارير، إلى هبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين والمقاتلين المرتزقة السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا.

ووفق ما ذكر موقع "فلايت رادار" المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، فإن الطائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب "فلايت رادار" فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة القوات الجوية الكينية، غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

وجاء الكشف عن هذه الرحلات بين إسطنبول ومصراتة بالتزامن مع إعلان مصادر ليبية ، اليوم، تنفيذ الجيش الوطني الليبي لضربات جوية على مواقع للميليشيات الإرهابية في مديرية أمن غريان، بشمال غربي البلاد.

وتأتي الضربات الجوية للجيش الوطني الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.