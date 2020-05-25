مصادر: طبيب إخواني وراء شائعة الإهمال بمستشفى المنيرة للتحريض ضد الدولة

كشفت مصادر أن الطبيب محمود طارق، الذي أعلن استقالته من مستشفى المنيرة العام، أمس الأحد، عبر حسابه على فيس بوك، ينتمي إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، وسبق له نشر "هاشتاجات" تحمل ألفاظا خارجة ومسيئة ضد مصر.

وقالت المصادر إن الطبيب ظهر في صور قبل ذلك، وهو يشير بعلامة رابعة، التي تتخذها جماعة الإخوان الإرهابية شعارا سياسيا لها، ضد الدولة المصرية، منذ ثورة 30 يونيو.

وكان د. أشرف شفيع مدير مستشفي المنيرة العام، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لم يتلق أي استقالات، على عكس ما روّج الطبيب عبر حسابه، مضيفا أن وزارة الصحة توفر كافة المستلزمات للطواقم الطبية في مواجهة كورونا.

من جانبها أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنها ستفتح تحقيقا في واقعة وفاة الطبيب وليد يحيى بمستشفى المنيرة العام، الذي استشهد إثر إصابته بكورونا، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة حال وجود أي تقصير أو إهمال تسبب في وفاته.

وكان مدير المستشفى أعلن ظهر أمس الأحد، عن وفاة الطبيب وليد يحيى البالغ من العمر 32 عاما، مؤكدا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس، لكنه اشتكى قبل يومين من ضيق في التنفس، قبل أن ينقل إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لإجراءا التحاليل، موضحا أن حالته الصحية تدهورت بشكل سريع وتوفى