الجيش الوطني الليبي: العدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن العدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع.

واوضح المسماري: "نحن نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة وهذا يعكر صفو العدو لذلك يعمل على تشويهه".

وأضاف اللواء المسماري: الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني، إلى أن: تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا، موضحا أن التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا.

وتابع المسماري قائلا: إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر.