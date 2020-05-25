"قبل وبعد النبطشية".. الصحة: أجرينا 19 ألف تحليل كورونا للفرق الطبية

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة في المستشفيات وتكفي أضعاف الأعداد المصابة، والمستلزمات الطبية لدينا منها رصيد استراتيجي عال.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت لجنة فنية على أعلى مستوى تفرز كل المستلزمات والواقيات الشخصية، وتقبل الحالات وفقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنها تطمئن على التجهيزات في المستشفيات يوميًا عبر تقنية فيديو كونفرنس.

وواصل: "لا يوجد في أي مستشفى على مستوى الجمهورية نقص في المستلزمات الطبية، وأجرينا 19 ألف تحليل على الفرق الطبية"، مشددًا على أن "أفراد الفرق الطبية يخضعون للتحاليل قبل وبعد النبطشية".