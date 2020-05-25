الصحة: أجرينا أكثر من 180 ألف مسحة كورونا.."مسيطرين ومفيش حالة مفقودة"

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن وضع مصر بالنسبة لأزمة فيروس كورونا المستجد، مستقر.

وناشد عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، المواطنين، الالتزام بالإجراءات التي نفذتها الحكومة، مثل التباعد والنظافة الشخصية والماسك.

وتابع: "عندنا ترصد نشط ومتابعة مخالطين وتقصي وده وإحنا مسيطرين، وعندنا مخالطين وتتبع، ومفيش حالة واحدة مفقودة، وده حاجة محترمة جدًا".

وأردف: "أجرينا أكتر من 180 ألف مسحة، وأكثر من 200 ألف كشف سريع".