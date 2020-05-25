أحد أبطال "البرث": الشهيد رامى حسنين كان يتمتع بطيبة قلب وقوة

قال محمد علي عثمان، المشهور بـ"تايسون"، أحد أبطال ملحمة كمين البرث، إنه التحق بالصاعقة في الكتيبة 103 في سيناء، في عام 2016، وكان المسؤول عن الكتيبة آنذاك، المقدم الشهيد رامي حسنين: "كان عنده طيبة قلب كبيرة، وأب لينا، وكنا بناخد قوتنا منه في كل حاجة، وكان قوي لا يهاب، وبعد استشهاده اتمنينا أن يجي قائد ربعه في معاملتنا، فربنا كرمنا بمنسي".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تعامل مع المقدم رامي حسنين وأحمد منسي، "الاتنين بيخافوا علينا جدا، بس كل واحد فيهم له أسلوب في الشغل، كله بيصب في جبهة واحدة وهي القوة".

وتابع: "أحمد منسي بالنسبالنا أب، وكان بيقولنا انتو اخواتي وأنا اخواتي رجالة، دايما بيشوف أي محتاج مساعدة يعملها له، ودايما بيحب رجالته تكون قوية في التدريبات والرماية، وكان بيخاف على رجالته جدا".