الإبراشي: هناك دول تعمل على خطف الأطقم الطبية المصرية بسبب كفاءتهم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الأطقم الطبية المصرية، في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأثبتوا جدارة وتفوق وتفاني لا مثيل له، مشيرا إلى أنهم يحظون باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: "إلى جانب أن الأطقم الطبية، تحظى بمكانة كبيرة فى المجتمع المصري".

وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بفضل مهارة وكفاءة الأطقم الطبية، هناك دول تريد اختطافهم، وتقديم عروض كثيرة لهم، وتابع: "فيه ناس عاوزة تأخد الأطقم الطبية علشان تسافر للخارج.. فيه دول بتطمع وتطمح فى أطقمنا الطبية، التى نجحت بشكل كبير.. وتقدم لهم عقود كبيرة فى سبيل ذلك".

وأشار إلى أنه رغم التضحيات التى تقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا، إلا أن مصر الأقل عالميا فى نسب الإصابة وسط الأطقم الطبية، مؤكدا أن أعداء الوطن يروجون الشائعات حول أوضاع الأطباء بمصر، ورغم ذلك فأن الطبيب المصرى، لا يمكن أن يتخلى عن رسالته الوطنية، ولن يسمح لأعداء الوطن أو الجماعات الإرهابية، أن تستغل قضاياه، متابعا: "لا يمكن لأحد أن يحول أطباء مصر إلى ورقة سياسية بيد جماعات إرهابية، كونهم يعلمون أنهم يقدمون رسالة نبيلة وسامية".