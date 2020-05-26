مذكرات تفاهم بين جامعة بنها وجامعتي ليفربول وبريستول البريطانيتين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على مذكرات التفاهم التى تم التوصل إليها مع كلا من جامعة ليفربول وجامعة بريستول البريطانيتين.

وقال "الجيزاوي" إن مذكرات التفاهم تأتي في إطار حرص الجامعة على الانفتاح على العالم من خلال عقد شراكات تعاون مع الجامعات الدولية المرموقة حيث تتناول مذكرات التفاهم إمكانية تبادل الطلاب وهئية التدريس بين الجانبين والمشاركة في المشروعات البحثية والفاعليات العلمية وإنشاء درجات علمية مزدوجة بين الطرفين.

من جانبه، قال الدكتور كريم الدش المدير الاكاديمي لفرع الجامعة بالعبور، أن مثل هذه الاتفاقيات تعد إضافة لملف تدويل الجامعة وفرصة للبرامج القائمة وما يستجد منها بمقر الجامعة بالعبور حيث نسعى لإيجاد درجات علمية مزدوجة بين جامعة بنها وغيرها من الجامعات الدولية.