اليوم.. لجان استلام القمح تستأنف عملها في بني سويف

عاودت لجان استلام الأقماح في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء عملها، بعد توقفها عن استلام القمح من المزارعين على مدار أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأت اللجان في ممارسة عملها من فحص واستلام الأقماح في مواقعها المختلفة على مستوى المحافظة طبقا للخطة الموضوعة مسبقا. وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن ما تم توريده واستلامه منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ 187 ألف و804 طن قمح بنسبة 94% من المستهدف توريده هذا الموسم.

وأكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.