الجيزة تواجه مخالفات قرارات العيد.. فض فرح شعبي وتشميع 55 محلا وملعبا

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَّه تمّ شن حملات خلال عيد الفطر المبارك ساهمت بشكل كبير في الحد من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار إلى أنه تم غلق وتشميع 50 محلا ومنشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد أنه تنفيذا لقرار حظر أقامة الملاهي الشعبية تم رفع ملاهي شعبيه ومستلزماتها من ألعاب وغيرها بمراكز أوسيم وأطفيح وأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أنه تم غلق وتشميع 5 ملاعب خاصة لكرة قدم يتم تأجيرها بالمخالفة بأحياء شمال الجيزة والطالبية والهرم وبولاق، مع إخلاء الملاعب من كل المتواجدين بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن تلك الملاعب لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا.

وأوضح أن حي الطالبية شهد اتخاذ إجراء رادع حيث تم فض فرح شعبي واصطحاب المسؤول عنه لقسم شرطة الطالبية لاتخاذ الإجراء القانوني حياله، وذلك بعدما تلقت محافظة الجيزة شكوى من المواطنين بشأن وجود انعقاد لفرح شعبي بشارع عثمان نعمان بالثلاثيني بالطالبية، وجرى التوجه للحي المختص بفض الفرح حيث تم إخلاءه بالكامل مع مصادرة "المقاعد والمناضد والدي جي والسماعات" وكل المستلزمات واتخاذ الإجراء القانوني مع المخالفين، مع رش وتطهير وتعقيم الشارع عقب إخلاء وفض الفرح حفاظا على سلامة المواطنين لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لمدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءاً من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.