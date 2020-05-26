خطة لرفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة والكشافات بشوارع الإسماعيلية

أعلن العميد أحمد نجاح رئيس حd أول الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع المهندس عادل فهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء، والاتفاق على البدء برفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق حي أول، والتي تشمل مناطق شارع الحرية من مزلقان عبد الحكيم عامر إلى مزلقان شل وشارع مصر وطريق الجامعة القديمة والمحطة الجديدة والسلطان حسين وطريق البلاجات، ووضع برنامج زمني لإنهاء تلك الأعمال خلال أسبوع على الأكثر.

وأشار رئيس حي أول إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة صيانة ورفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة العامة بمختلف المراكز والمدن الأحياء والقرى وخاصة المناطق المحرومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تنفيذ خطة لصيانة ورفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة العامة وكشافات الإضاءة بجميع الشوارع والميادين.