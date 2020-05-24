محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام ووعي المواطنين خلال أول أيام العيد

أكد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن خلو الحدائق والشوارع من المواطنين في أول أيام عيد الفطر، يؤكد التزام ووعي المواطنين وحرصهم على تنفيذ التعليمات، للمساهمة في التخلص من الفيروس ومقاومته.

وقام المحافظ، بجولة ميدانية في أول أيام عيد الفطر المبارك، تم خلالها المرور على جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية، للاطمئنان على عدم وجود أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنين في تلك الأماكن، حرصا على سلامتهم، في إطار تداعيات فيروس كورونا.

ورافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء مجدي مصطفى نائب مدير أمن الإسماعيلية واللواء منصور لاشين مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ ومرافقوه من القيادات تفقد شارع محمد علي والطريق الدائري وحدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6 وشاطئ بحيرة التمساح وكوريش طريق الجيش على بحيرة الصيادين ومنطقة الغابة الشجرية.

وأشاد المحافظ، بمدى وعى المواطنيين وتقديرهم واحترامهم للالتزام بقرارات الحظر، كما أشاد بجهود رجال الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية لتحقيق الهدوء والاستقرار في الشارع.