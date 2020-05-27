"أبو عميرة" أحد الناجين من ملحمة البرث: منسي علمنا الشرف وحب الشهادة

إبراهيم فتحى أبوعميرة أحد أبطال موقعة كمين البرث والتى استشهد فيها البطل العقيد أحمد صابر منسى مع عدد من الضباط الجنود الأبطال دفاعا عن الوطن، على أيدي مجموعة من الخونة والمرتزقة فى أرض سيناء، أبوعميرة تم تخليد اسمه ضمن الأبطال خلال مسلسل الاختيار والذى تم عرضه خلال شهر رمضان وتردد اسمه كثيرا على لسان البطل الشهيد أحمد منسى "الذخيرة يا أبوعميرة".

أبوعميرة، 22 سنة، أحد أبناء قرية أم عزام التابعة لمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية حاصل على دبلوم تجارة، وأنهى فترة تجنيده في أول سبتمبر 2018 أى بعد عام تقريبا من الواقعة والتى أصيب فيها فى قدمه وشفي من إصابته وعاد إلى كتيبته حتى نهاية فترة تجنيده، ومنذ أيام قليلة كرمه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بلقاء فى مكتبه ووعده بوظيفة ووحدة سكنية.

يقول إبراهيم أبوعميرة لـ"الوطن": "عملت مع القائد عقيد أركان حرب أحمد منسى فى عدة مداهمات ضد التكفيريين وكان مثالا للشجاعة والبطولة، علمنا الشرف وحببنا فى الشهادة دفاعا عن وطننا وعن أهلنا ضد هؤلاء المرتزقة الذين لا يعرفون وطنا ولا أرضا، ويوم الواقعة التى بدأت الساعة الرابعة فجرا كنا جميعا على قلب رجل واحد وحاربنا حتى آخر نفس وآخر طلقة واستشهد منا من استشهد ونجا منا القليل وأصبت فى المعركة وظللت أعالج لمدة 3 شهور وعدت إلى الكتيبة 103 مرة أخرى بعد الشفاء وانتهت مدة تجنيدى فى أول سبتمبر 2018 وكنت أتمنى أن استبقى فى الوحدة حتى نهاية العمر لكن قدر الله وما شاء فعل".

يضيف أبوعميرة: شاهدت مسلسل الاختيار الذى عُرض فى رمضان، وتذكرت كل الأحداث التى تمت وقت المعركة، وكلمات القائد منسى كأنها الآن ولو عاد بى الزمن مرة أخرى، كنت اخترت نفس المصير وهو الدفاع عن الوطن والأرض، والعمل مع قائد عظيم تعلمت منه الكثير".

يتابع أبوعميرة: "حصلت على دبلوم تجارة ولم ألتحق بالعمل في أي وظيفة حكومية وبعد عرض المسلسل فى التليفزيون طلبني اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، للقاء فى مكتبه لتكريمى ووعدنى بوظيفة ووحدة سكنية، واتصل بي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ليخبرني بأن كل مطالبي مجابة وأن مصر لا تنسى أبناءها، وتلقيت العديد من الاتصالات من بينها اتصال من رئيسة جامعة القناة ورئيس هيئة قناة السويس".

وكان محافظ الإسماعيلية وعد خلال لقائه مع البطل إبراهيم أبو عميرة، بالحصول على فرصة عمل ووحدة سكنية من مشروعات الإسكان، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بعد أن رصدت مطالب على وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير فرصة عمل للبطل.