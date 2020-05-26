استرداد 10 أفدنة من أملاك دولة بقرية دلجا في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في أيام عيد الفطر المبارك، بهدف القضاء على كل أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين.
وقال المحافظ إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس نجحت في استرداد 10 أفدنة من أملاك دولة بقرية دلجا التابعة للمركز، في إطار جهود المحافظة لتنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.