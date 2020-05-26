استرداد 10 أفدنة من أملاك دولة بقرية دلجا في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في أيام عيد الفطر المبارك، بهدف القضاء على كل أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين.

وقال المحافظ إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس نجحت في استرداد 10 أفدنة من أملاك دولة بقرية دلجا التابعة للمركز، في إطار جهود المحافظة لتنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.