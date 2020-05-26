صور.. البحث عن شباب اعتدوا على صيدلي منعهم من معاكسة فتايات بالغردقة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر جهودها، للعثور على مجموعة شباب اعتدى أحدهم على صيدلي بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في جسمه ووجهه، وذلك بعد تدخله لمنعهم من التحرش بفتيات بمنطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بلاغًا، مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بإصابة صيدلي يقيم بمنطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة، بإصابات بالغة في الوجه والرأس وأجزاء متفرقة من الجسد، عقب تدخله لمنع مجموعة من الشباب من التحرش بفتيات بالمنطقة.

وحسب مصدر أمني، تم فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وتبين أن الصيدلي شاهد عددًا من الشباب يتعرضون لفتيات اثناء مرورهن بالطريق العام بالألفاظ واللمس، وحاول منعهم فما كان من هؤلاء الشباب إلا أن قام أحدهم بالاعتداء على الصيدلي بالضرب ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا به إصابات بالغة بالوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.

وأشار المصدر إلى تم تفريغ كاميرات المراقبة للمباني المحيطة بالواقعة، وجاري تحديد الجناة، موضحًا تحرير محضر بالواقعة برقم 5666 جنح الغردقة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.