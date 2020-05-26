حملات تموينية لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد في ملوي

حملات تموينية لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد في ملوي
كتب:
اسلام فهمي
08:45 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خصوصا خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة منها محضر تصرف في 7 أجولة دقيق من حصة المخبز، وعدم صرف بونات للمواطنين، وعدم وجود بطاقة صحية لأحد البائعين.