حملات تموينية لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد في ملوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خصوصا خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة منها محضر تصرف في 7 أجولة دقيق من حصة المخبز، وعدم صرف بونات للمواطنين، وعدم وجود بطاقة صحية لأحد البائعين.