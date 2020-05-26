التزام المواطنين بالحظر في ثالث أيام العيد بأبوصوير بالإسماعيلية

أعلن السيد النخيلي رئيس مدينة أبوصوير، مساء اليوم الثلاثاء، التزام المواطنين بتطبيق الحظر في ثالث أيام العيد، وإغلاق كافة المحلات والكافيهات، وعدم تواجد المواطنين بالشوارع، مشيرًا إلى مواصلة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنازل للاقاية من كورونا.

وأشار "النخيلي" إلى متابعة بلاغات المواطنين الخاصة بتضررهم من توقف محطة مياه شرب المنايف، حيث قام سمير عطية رئيس القرية بزيارة للمحطة، وتأكد من عمل المحطة وضخ المياه للمواطنين.

وأوضح أنه تمت متابعة أعمال رفع القمامة بقرية أبوصوير البلد، ورفع القمامة بقرية الواصفية، ومتابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر.