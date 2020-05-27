ترحيب ديني بخطة "الأوقاف" لإعادة فتح المساجد: قادرون على العودة

شهدت خطة الأوقاف لفتح المساجد الجاري عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، ترحيبا شديدا من قبل المؤسسات الدينية، معربة عن ثقتها البالغة فيما تتخذه وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن.

دينية النواب: نبارك تحركات الأوقاف

وقال النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن اللجنة الدينية بمجلس النواب ترحب وتبارك بخطة الأوقاف لفتح المساجد الجاري عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأضاف: الأوقاف استطاعت منذ قرار غلق المساجد، في 21 مارس الماضي في ضبط المشهد الدعوي وكان هناك تنفيذ صارم من قبل الأئمة والعاملين وهذا يدل على وعي بالأزمة، وأعتقد أن الوزارة قادرة على العودة بالمساجد مرة أخرى لصلاة الجماعة والجمع.

النجار: وزير الأوقاف أدار المساجد في ظل أزمة كورونا بجدارة

فيما أشاد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إدارة المساجد في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أنه أدار المشهد بجدارة وأنه صاحب روح وثَّابة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، واستطاع التصدي لأي فكر شاذ في ظل فقه النوازل.

نصير: علينا تغيير سلوكياتنا وعاداتنا لننجو جميعا من هذا الوباء

وقالت الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، لـ"الوطن"، إن خطة الأوقاف مهمة، وتراعي أهم شيء وهو حماية الحياة الإنسانية وحرمتها، فلا بد أن تعود الحياة، وأن نتعلم أسلوبا جديدا قائما على التباعد الاجتماعي، فالأمر متعلق بنا نحن المواطنين وليس بمسؤول ما أيا ما كان، فعلينا أن نغير من سلوكياتنا وعاداتنا لننجو جميعا من هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة كبيرة.

تابعت: من الواضح إن وجه الحياة تغير، وأننا لن نعود لما كنا عليه من قبل من تصافح وتعانق في الوقت القريب، وأنه لا بد من أن نتحمل مع الدولة مسؤولية هذه التغييرات التي فرضتها ظروف انتشار الفيروس، والضوابط التي تأخذها الدولة ووزارة الأوقاف ستكون كافية للحماية، وعلينا التنفيذ.

هندي: الأوقاف تسير بخطى ثابتة وراسخة منذ بداية الأزمة

فيما قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الناس في أمس الحاجة للدافع الروحي ليستطيعوا المواصلة ضد هذا الوباء، وقد أحسنت وزارة الأوقاف بخطتها تلك في هذا الوقت، حتى نساعد الناس ونقدم لهم الدعم المطلوب، فمن سيكون للدعوة إن استمرت عملية الإغلاق تلك إلى ما لا نهاية.

أضاف: الوزارة تسير بخطى ثابتة وراسخة منذ بداية الأزمة، ويوجد حالة من الهدوء والمراجعة لجميع المؤسسات قبل اتخاذ القرار، فالدولة في تناغم وعودة الحياة للمساجد سيجعلها مصدر أمل للجميع.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن تسليم خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد أمام لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إن وزارة الأوقاف أعدت خطة وضوابط عودة العمل في المساجد، وستعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر، مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف جمعة، أن ذلك بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما جرى من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والجامع الأزهر، ومسجد الفتاح العليم، وما جرى من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم.

من جهة أخرى، وجَّه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصلٍ وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد، وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.