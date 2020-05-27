أنغام: اتخذنا كل الإجراءات الاحتزازية خلال الحفل أمام أبو الهول

هنأت الفنانة أنغام، الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، من أمام منطقة الأهرامات وأبو الهول حيث أقيم حفلها هناك، قائلة: "كل سنة وكل عيد والشعب المصري بخير، أنا موجودة في أحلى مكان في مصر، وقوفي في المكان ده إحساس عجيب فيه فخر وفيه طاقة حلوة".

وأضافت "أنغام"، خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه، على شاشة "دي إم سي"، أنها تشعر خلال وقوفها أمام الأهرامات بالاعتزاز لوطنها مصر، واعتزازها بالشعب المصري الذي وصفته بالمحترم، قائلة: "إحنا ولاد منطقة الأهرامات، كلنا متعلمين في أكاديمية الفنون اللي قريبة من الأهرامات، وكلنا منتمين لمنطقة أبو الهول".

وعن الحفل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قالت: "أخذنا كل الإجراءات الاحترازية سواء من حيث التباعد أو غيره، قعدنا كلنا في مسافات بعيدة عن بعض، مسلمناش على بعض، قولتلهم وحشتوني جدا، وحشتني المزيكا، وحشني الوقوف على المسرح".