حصيلة شهادات الـ 15% تتجاوز 150 مليار جنيه في شهرين

أعلن بنكا "الأهلي" ومصر ارتفاع حصيلتهما من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% قد بلغ 45.5 مليار جنيه قام بشرائها 215.500 ألف عميل.

من جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من تلك الشهادات قفز إلى 105 مليارات جنيه اشتراها 605 آلاف عميل.

وأكد أبو الفتوح أن شراء شهادات الـ 15% والتي تصل مدتها إلى سنة واحدة وتوزع عائدها شهريا، مستمر بعد العيد ويمكن للمواطنين شراؤها من خلال الوسائل المعلن عنها من خلال البنك.

وطرح بنكا الأهلي ومصر في الثاني والعشرين من مارس الماضي شهادات إدخارية ذات عائد ثابت نسبته 15% مدتها عام، وأعلنا عن أن شراء هذه الشهادات سيتم من خلال الوسائل الالكترونية سواء البريد الالكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء أو خدمات الانترنت البنكي أو الموبايل بانكنج.