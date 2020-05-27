صور.. صلاة الجنازة على سيدة متوفاة بكورونا وإضرام النيران بالنعش بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في الساعات الأولى من فجر اليوم، تسليم فريق الطب الوقائي بإداره صحة ثان المحلة، جثمان سيدة في العقد السادس من عمرها مقيمة بمنطقة السبع بنات إلى ذويها عقب وفاتها إثر إصابتها بعدوى فيروس "كورونا".

كما حرص أهالي السيدة المتوفاة على أداء صلاة الجنازة على السيدة المتوفاة بعرض طريق "طنطا ـ المحلة" قبل دفنها بمقابر عائلتها.

في المقابل، حرص فريق الطب الوقائي بإدارة صحة ثان المحلة على إضرام النيران في تابوت الجثمان عقب دفنه لمنع تفشي العدوى وتأمين أرواح المواطنين القاطنين بمحيط المقابر.

كانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، أعلنت مساء أمس، عن خروج 7 حالات مصابة بعدوى فيروس كورونا عقب شفائهم وتعافيهم من أقسام العزل الصحي بمستشفى الصدر بالمحلة، وذلك على خلفية رحلة علاجية تجاوزت الأسبوعين وعودتهم إلى منازلهم لتماثلهم للشفاء الكامل.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه كلف الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى بأهمية الاستمرار في توفير الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة للحالات التي يتم استقبالها من كافه قرى ومراكز المحافظة بموجب التعويل على ضرورة تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

كما أوضح وكيل الصحة، أن الفضل الحقيقي يرجع للجنود الجيش الأبيض العاملة داخل المستشفى، والذين حرصوا على تقديم الرعايه النموذجية بمشاركة فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، فالكل يعمل على قدم وساق للنهوض بالمستشفى.

في المقابل، كشف "حيدر" مدير المستشفى، أنه يشرف ميدانيا على كافة المراحل العلاجية التي تجرى وأهمها التحاليل والفحوصات الطبيه اللازمة للحالات المصابة، وعند التأكد من تحولها من إيجابيه إلى سلبية يتم السماح لهم بالعودة إلى منزلهم في أجواء مستقرة.

وشدد مدير مستشفى عن توافر الدعم الكامل من وزاره الصحة وتعاون مؤسسات المجتمع المدني من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فضلا عن الدعم الكامل من مستلزمات الطبية والماسكات والمطهرات الكحولية لاستخدامها في علاج المصابين.

وأشار إلى الحصر والكشف عن كافه الحالات والأسر المخالطة لهم في كافة الحملات الوقائية في أماكن بؤر العدوى.