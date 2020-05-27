صور.. تشميع مقاهي ومطاعم مخالفة لقرار الغلق بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتفعيل قرارات الدولة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كل الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن.

وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر، حيث تم غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

كما رفعت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة كشك بردود العقار 105 ميدان تريومف لوجود تجمع من المواطنين أمامه بالمخالفة لقرار الحظر وتم رفع الإشغالات حوله وإعادة فتح الردود الأمامي للعقار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرابية من غلق وتشميع 2 مقهي تم فتحهم بالمخالفة لقرارات الحظر وتم ضبط الشيش الموجودة بداخلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ورفعت إدارتي المتابعة الميدانية والإشغالات بحي الشرابية مجموعة من ألعاب الملاهي بمنطقة أرض الشركة لمنع تشغيلها وتسببها في حدوث تجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.