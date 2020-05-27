مسافة آمنة والتخلص من الأكياس.. نصائح طبية للتعامل مع الدليفري

في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، انتاب الكثير من المواطنين الخوف من الإصابة بالفيروس عند تناول الوجبات السريعة والجاهزة من المطاعم المختلفة، وهو ما نفاه تمامًا أطباء مكافحة العدوى والفيروسات، موضحين أنّ الأطعمة لا تنقل الفيروس، ويجب فقط الحذر عند التعامل مع فرد الدليفري.

عايدة: كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام.. ويفضل التخلص من الأطباق والملاعق التي تأتي مع الدليفري

الدكتورة عايدة عبدالمحسن، أستاذ ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمركز القومي للبحوث، توضح أنّ فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام المطهي: "بيكون موجود على الأسطح زي الأكياس وعبوات الأكل، والأفضل التخلص منها فورا".

وتابعت عبدالمحسن، لـ"الوطن"، أنّه من الأفضل وضع الأطعمة في الأواني والأطباق الموجودة بالمنزل، والتخلص من الأطباق والملاعق التي تأتي مع الدليفري.

واقترحت أستاذ مكافحة العدوى، أنّه من أجل ضمان سلامة الطعام بشكل أكبر، يُمكن إدخاله الفرن أو الميكرويف وتسخينه حتى يتعرض لدرجات حرارة عالية، وبالنسبة للخضراوات والفاكهة يتم غسلها جيدًا ووضعها في الماء والخل لمدة 5 دقائق: "الفيروس مجهول وشرس، وما زال تحت الدراسات، وعلينا أن نتعامل معه بحذر شديد، والحرص على اتخاذ احتياطات السلامة قدر الاستطاعة".

دينا: الأفضل إدخال الطعام في الفرن أو الميكروويف لزيادة الاطمئنان

وتتفق معها الدكتورة دينا محمد عرفان، أستاذ مساعد الميكروبيولوجي الطبية والمناعة واستشاري مكافحة عدوى، موضحة أنّ الطعام لا يحمل فيروس كورونا، ولا توجد أي مشكلة في الحصول على الأكل عن طريق الدليفري من المطاعم، فالفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ والأسطح الحاملة له، قائلة: "المشكلة بس إني مش ضامنة الشخص نفسه اللي بيوصل الأكل للبيت، وفي الحالة دي هتخلص من الأكياس فورًا بعد الحصول على الطعام، إضافة إلى تطهير العبوات.

وتُقدم استشاري مكافحة العدوى، بعض النصائح عند التعامل مع فرد الدليفري، أهمها الحرص على المسافة الآمنة معه أو ارتداء الكمامة في حالة الاقتراب منه، ونقل الطعام في أطباق خاصة داخل المنزل، وغسل اليدين جيدًا بعد التعامل معه لمدة لا تقل عن 20 ثانية، متابعة: "الأفضل الأكل يدخل الفرن أو الميكرويف شوية، هيبقى زيادة اطمئنان مع تعرض الأكل لدرجات الحرارة العالية، وبشكل عام ده يبقى أسلوبنا في التعامل مع كل حاجة مش أكل بس".