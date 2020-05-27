الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحا.. والعظمى بالقاهرة اليوم 32

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائلا للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للبرودة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة، فالعظمى هي 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 23 والصغرى 16، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 20، وقنا العظمى 38 والصغرى 21، والأقصر العظمى 37 والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 والصغرى 23.