المسماري: الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تركيا تدفعها لإطلاق الشائعات

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، وقوع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات، على عدة محاور في طرابلس.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، في محور عين زارة، مشددًا على أن قوات الجيش الوطني الليبي، قادرة على حسم الموقف لصالحها.

وأكد المسماري، أنهم يواجهوا حربا إعلامية وإشاعات تستهدف قواتهم المسلحة، مؤكدًا على أن كل الطائرات التي استخدمناها خلال العمليات، هي طائرات قديمة تم إصلاحها من قبل فنيين تابعين للقوات المسلحة.

ونفى المسماري، استلام أي طائرات مقاتلة حديثة خلال السنوات الأخيرة، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الميليشيات وتركيا، تدفعهما لإطلاق الإشاعات.