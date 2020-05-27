بسبب الزحام.. غلق محل كشري "المجنون" بالوراق ومصادرة محتوياته

قامت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حي الوراق بغلق محل كشري "المجنون"، ومصادرة كل محتوياته، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المسؤول عنه، بعد لوحظ تواجد زحام أمام المحل دون مراعاه للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لمدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءًا من الساعة الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباح اليوم التالي، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.