الأطباء: نرفض متاجرة الإخوان بمطالبنا وأي تدخل سياسي في النقابة مرفوض

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مطالبة النقابة بحقوق الأطباء، لا تندرج تحت أي بند سياسي، وهي تطالب فقط بحماية الأطباء، ولا تقبل أي تدخل سياسي في النقابة.

وأكد أن النقابة ترفض أي تدخل أو لهجة سياسية، في النقابة واستغلال مطالب النقابة، لإحداث فتنة بيننا وبين وزارة الصحة، سواء من الإخوان أو غيرهم، مشيرا إلى أن الأزمة مع وزارة الصحة، تندرج تحت اختلاف في وجهات النظر، وليس الاختلاف السياسي، كما يدعي البعض.

وتابع: نحن ضد السياسة تماما في النقابة، من يريد العمل بالسياسة، عليه أن يدخل إلى الأحزاب السياسية.

وعن استغلال قنوات الإخوان كالجزيرة وغيرها، بفيديوهات الأطباء للمتاجرة بهم، أكد أنه أمر مرفوض، مؤكدا أنه لا يوجد أي عضو مجلس نقابة خرج أو ظهر في أي قناة إخوانية، وما استخدموه من إحدى فيديوهات الدكتورة منى مينا، في حديثها عن مطالب الأطباء، تم أخذه من صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، دون إذنها كما أنها لا تمثل النقابة، بل بصفتها الشخصية، لأنها ليست عضوا بمجلس النقابة.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن أطباء مصر شرفاء وصامدون، في محاربة الوباء، ويواجهون الموت بصدور مفتوحة، وسقط منهم الشهداء وأصيب آخرون.

وأكد أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دورهم الإنسانى والوطنى، مشيرا إلى أنهم من تحملوا الثمن الأكبر فى تلك المعركة، فلا يستطيع أحد أن يزايد على وطنية وإخلاص وتضحيات أطباء مصر المساندين لأهلهم ووطنهم.

وتابع: "إن كانت هناك صرخة ألم على زملاء سقطوا في المعركة، فهى صرخة استغاثة مبررة ومقدرة، فالطبيب المصرى يواجه الكثير من المحن والظروف الصعبة، تحية واجبة لكل طبيب بطل فى موقعه، والنقابة من جانبها لا تألوا جهداً فى السعى لتوفير أسلحتكم فى تلك المعركة لحمايتكم".

وأعلنت الدكتورة منى مينا تبرأها من القنوات الإخوانية ونقلها لفيديوهاتها، قائلة: "لم أظهر في أي قناة إخوانية، وما تم استخدامه من الفيديو الخاص بي، لم يتم استئذاني فيه، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم".