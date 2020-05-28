تحرير 37 مخالفة للمخابز البلدية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 44 مخالفة، شملت 37 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، عدم وجود ميزان.

وضبط 7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين منتجات بدون تاريخ صلاحية، منتجات مجهولة المصدر، عدم وجود شهادات صحية.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، حررت 44 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بهدف التصدي للمخالفين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، لتوفير الخبز البلدي، وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين أثناء عطلة العيد، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.