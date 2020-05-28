الرياضة تقر إجراءات وقواعد عودة النشاط تدريجيا عقب إجازة العيد

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الوزارة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجيا، بدءا من منتصف يونيو المقبل، وبناء على القرار عقدت عددا من الاجتماعات مع وزارة الصحة، وتشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، موضحا أنّ دور اللجنة يتمثل في وضع الإجراءات والقواعد والضوابط لمواجهة فيروس كورونا حال عودة النشاط يونيو المقبل.

وأضاف فوزي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الإجراءات جرى مناقشتها مع وزيرة الصحة، وسيتم إقرارها بشكل كامل عقب إجازة عيد الفطر، ورفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولجنة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء، لإقرارها وتعميمها على الجهات الرياضية التابعة، وإلزامها بها، خاصة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية العامة والخاصة والأندية الصحية ومراكز الشباب.

وأكد أنّ وزير الرياضة أوضح أنّ أي لاعب أُصيب بالفيروس سيتم التعامل معه فورا وعزله بغرفة لحين نقله للمستشفى، كما سيتم منع استخدام غرف خلع الملابس في الأندية، مؤكدا أنّ سلامة اللاعبين والعاملين أولوية أولى للوزارة، لافتا إلى أنّ الأنشطة المستهدف عودتها تدريجا، بينها عدد من الأنشطة الفردية والجماعية، وسيتم الإعلان عنها تباعا، متابعا: "الحياة مش هتقف".