بجوائز مالية 8000 جنيه.. "الرياضة" تقدم مسابقة شباب حول الرسول

نظمت وزارة الشباب والرياضة عدة مسابقات دينية خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع شبكة الإذاعة المصرية (البرنامج العام)، بإجمالي 20 ألف جنيه جوائز مالية للفائزين في 50 جائزة بواقع 400 جنيه للجائزة، منها مسابقة شباب حول الرسول.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الخاصة بالمسابقة، الشروط، رابط التقديم، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل مسابقة شباب حول الرسول من الشباب والرياضة

ـ تقدم مسابقة (شباب حول الرسول) ببرنامج تحيا مصر، على إذاعة البرنامج العام ويذاع يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام 11.10 إلى 12 ظهرا.

ـ ويذاع من خلاله مسابقة شباب حول الرسول بواقع 20 حلقة يستعرض فيها سيرة شباب حول الرسول قدموا خدمات جليلة للإسلام والمسلمين عبر حياتهم وتضحياتهم وفكرهم منذ بدء الرسالة.

ـ وفي كل حلقة تستعرض سيرة كل شخصية وبعضا مما أنجزته في حياتها وما له تأثير على الفكر الإسلامي حتى الآن وفى نهاية كل حلقة يتم طرح السؤال مع وضع ثلاث إجابات يختار منها المستمع الإجابة الصحيحة وترسل الإجابات على صفحة الوزارة، حيث تم تخصيص عدد 20 جائزة مالية للفائزين في مسابقة (شباب حول الرسول) قيمة الجائزة الواحدة 400 جنيه.

شروط المسابقة

ـ المرحلة السنية من 18 إلى 40 سنة.

ـ يتم إرسال الإجابات في نفس يوم طرح السؤال من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة على الرابط :

‏https://www.emys.gov.eg/moy/masr/

البيانات المطلوبة للاشتراك في المسابقة

ـ الاسم بالكامل، السن، الرقم القومي.

ـ المحافظة التابع لها المتسابق.

ـ رقم المحمول، والمؤهل الدراسي.

ـ إرفاق الصورة الشخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي.