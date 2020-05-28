انتهاء فترة الحجر الصحي بجامعة القناة للمصريين العائدين من الخارج

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من فترة الحجر الصحي الاحتياطي بمدينة الطالبات للمصريين العائدين من الإمارات اليوم الخميس.

وقالت هجرس، إن فترة الحجر الصحي الاحتياطي استمرت أسبوع لـ 566 مواطنا على فوجين، مشيرة إلى توفير الخدمات الخاصة بالإعاشة والإقامة والرعاية الطبية المتكاملة.

ومن جانبهم أشاد المصريون العائدون من الخارج، بمدى جاهزية مدينة الطالبات بجامعة القناة لإقامتهم، وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، إلى جانب مستوى نظافة الغرف وصيانتها، والتعقيم المستمر للمباني بكافة ملحقاتها وتجهيزها بالشكل المناسب.