التحفظ على 17 شيشة في مقهى داخل بدروم ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف برئاسة ناصر سيف، عن ضبط مقهى داخل بدروم، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات محافظ بني سويف، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفوجئت حملة من الوحدة المحلية بإنبعاث أدخنة من شباك أحد المنازل بمدينة سمسطا، وبتتعبه تبين إقامة أحد الأشخاص لمقهى داخل البدروم مستخدما مدخل السلم في تجهيز الشيشة.

وتحفظت الحملة على عدد 17 شيشة، بالإضافة إلى عدد من الكراسي وأدوات المقهى.

جاء ذلك تطبيقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا، بينها استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع الحدائق العامة والمتنزهات، في إطار منع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.