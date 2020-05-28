جولة تفقدية لمحافظ القليوبية لمتابعة الالتزام بالحظر في شبين القناطر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين، رافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، غريب أحمد علي رئيس مدينة شبين القناطر.

وخلال الجولة قام بتفقد شوارع مدينة شبين القناطر وتابع إنشاء سور أمام محطة قطار شبين القناطر لمنع وقف الباعة بجوار سور السكة الحديد حيث قام برفع الإشغالات وأيضا تحرير محاضر للمحال التجارية والمواطنين المخالفة لقرار الحظر حيث تم تحرير أكثر من 10 محاضر مخالفا لقرار الحظر.

كما قام المحافظ بتفقد عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المقررة، وكذا متابعة تنفيذ إجراءات حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة والتأكد من إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول وإزالة الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال في قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.

وأشاد المحافظ بما لمسه من حرص أبناء المحافظة بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيماناً منهم بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

مشددا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وكذا تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشآت وأماكن التجمعات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.