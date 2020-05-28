مُطهرات وتعقيم يومي.. الهجرة تكشف خطتها لعودة العاملين من السبت

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خطتها لبدء عودة الموظفين بدءًا من السبت المقبل، مع بدء خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال مصدر في الوزارة، لـ"الوطن"، إنّ تعقيم مبنى الوزارة سيتم باستمرار، ضمن خطة تطهير وتعقيم المنشآت بشكل يومي، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، مع إلزام المُترددين والموظفين بارتداء الكمامات الطبية.

وتابع المصدر، أنّه سيتم إجراء تحليل الأجسام المضادة للعاملين بالمقر الرئيسي، فضلا عن إجراء التحليل بمقر الوزارة من العاملين بالوزارة، وتوفير عدد من مستلزمات التطهير والوقاية وتوزيعها على الإدارات بالوزارة، وتعميم ملصقات التوعية وسبل الوقاية من الفيروس.

وكشف المصدر، عن أنّ الوزارة ستطبق قرار تقليل عدد العمالة وتقسيم التواجد وفقا لجدول حضور بالتناوب بين العاملين بالوزارة.