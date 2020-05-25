رئيس مركز ومدينة القصاصين تشدد على ارتداء السائقين والركاب الكمامات

أكدت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين، اليوم، على ثاني أيام العيد على ضرورة ارتداء السائقين بوسائل النقل العامة والمواصلات والركاب الكمامات الماسكات الواقية، حفاظا على سلامه المواطنين وتعقيم وتطهير السيارات والمركبات والمواقف العامة وأماكن انتظار السيارات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ضمن الإجراءت الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت رئيسة مركز ومدينة القصاصين علي إدارة المتابعة والتفتيش بمجلس المدينة على توفيروتواجد اللافتات واللوحات الإرشادية التي تحتوي على تعليمات للركاب والسائقين بأهمية ارتداء الجميع الماسكات الواقية حفاظا على سلامتهم ومراجعة كل السيارات قبل انطلاقها، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات للحد من انتقال العدوى مع الحرص الكامل على تعقيم كل السيارات قبل صعود الركاب إلى المركبة وبعد نزولهم منها.