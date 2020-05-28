مصدر: قرار الإعلان عن معيدين بكليات الطب يضخ أطباء جدد للمستشفيات

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إنّ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والمقدر عددهم بنحو 7000 طبيب، يأتي بعد توفير اعتمادات مالية لتعيينهم بتوجيه من رئيس الوزراء لوزارة المالية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"- طلب عدم ذكر اسمه-، أنّ هناك الكثير من الأطباء المقدمين بالفعل لمختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، وجرى الموافقة على تعيينهم، لكن ما كان يعيق تنفيذ القرار هو عدم توافر الاعتمادات المالية الخاصة بهم، وهو ما وفره رئيس الوزراء، بحسب توجيهاته.

وأوضح أنّ الأطباء لدى تخرجهم من كليات الطب يكون أمامهم 3 خيارات، إما التكليف بوزارة الصحة والسكان للعمل في مستشفياتها والوحدات التابعة لها، أو التكليف الجامعي بالعمل كمعيدين بكليات الطب، وعملهم في المستشفيات الجامعية والوحدات التابعة لها، ولكن كان الكثيرين يبتعدون عن التكليف بسبب عدم تعيينهم رسميا، أو عملهم بمقابل مالي ضعيف.