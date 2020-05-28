تجهيز الفندق الملحق بالمدرسة الفندقية في الطور للعزل الصحي

تتخذ محافظة جنوب سيناء، إجراءات احترازية عدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع عودة الموظفين من المحافظات الأخرى، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إنه جار إعداد وتجهيز مبنى الفندق الخاص بالمدرسة الفندقية بمدينة الطور، للعزل الصحي، واستخدامه في حالة الضرورة.

وأوضح السكرتير العام، أنه سيجري استقبال الحالات التي تثبت نتائج التحاليل إيجابية إصابتها بالفيروس دون ظهور أعراض عليها، بفندق المدرسة الفندقية، وسيجري حجز الحالات التي تحت مرحلة أخذ العينات والمسحة الأولى والثانية، بمستشفى الطور العام لحين التأكد من النتيجة، ونقل الحالات الحرجة لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية.

وناشد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام اأدوات الوقائية، وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة ومنظمة الصحة العالمية المقررة في هذا الشأن، حفاظًا على سلامتهم.

وكان أصدر اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، تعليمات، لرؤساء المدن، والإدارات الصحية، بضرورة إلزام العاملين العائدين للمحافظة، بالعزل المنزلي لمدة أسبوع، مع إجراء الكشف والمتابعة الدورية لهم، وإعداد تقرير يومي عن حالتهم الصحية، وارساله لمركز العمليات بديوان عام المحافظة قبل الساعة الواحدة ظهرًا، لعرضه على السلطة المختصة.

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، خصصت خمسة مستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، هي: الطور العام، ونويبع المركزي، وأبورديس المركزي، ورأس سدر العام، وشرم الشيخ الدولي.