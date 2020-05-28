"لا دخول بدون كمامات" رئيس جامعة عين شمس يكشف إجراءات الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة ستبدأ من الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة المرض بشأن عودة العمل لجميع قطاعات الجامعة، وذلك من خلال الرجوع تدريجيا للعمل لجميع الموظفين، وكذلك الالتزام بالقررات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء للحظر الجديد بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن حظر دخول جميع منتسبي الجامعة وغيرهم للحرم الجامعي دون ارتداء كمامة.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة أقر عدد من القواعد التي سيتم اتباعها مع الطلاب خلال فترة امتحانات نهاية العام للفرق النهائية والتي تمثلت في تحديد سعة قاعات الامتحان الأساسية بما يتوافق مع الاشتراطات والتعليمات الصحية الصـادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال إنه تم تحديد الآليات التنفيذية الواجبة الاتباع بالكليات التي تحتم على طلاب الفرق النهائية الحصول على امتحانات عملية إكلينيكية تكليفات مختلفة كمتطلب لائحي قبل الخضوع للامتحان النهائي، مع توفير احتياجات الكليات لاستكمال بعض الدروس الإكلينيكية والعملية قبل موعد بدء الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تقسيم فترات الامتحان لعدة فترات باليوم على مدار الأسبوع حرصًا على عدم التزاحم، وكذلك اعتماد الخطط التفصيلية لإجراءات الامتحانات من مجالس الكليات وإرسال الجداول في صورتها النهائية لإدارة الجامعة تمهيدًا لرفع مواعيد بداية ونهاية وإعلان نتائج الامتحانات لمجلس الجامعة ومن ثم رفعها لوزير التعليم العالى، بالإضافة إلى حصر الطلاب ذوي الإعاقات وتوجيه الكليات بإعداد لجان خاصة وتذليل كافة الوسائل لهم.

وتابع أنه تم عمل حصر الطلاب المغتربين من خارج القاهرة الكبرى والمقيدين بالفرق النهائية والذين يقيمون بالمدن الجامعية طلبة وطالبات وذلك تمهيدا لتخييرهم بين الإقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة بخلاف المدن الجامعية المستغلة كمقر عزل طبى لمصابي فيروس كورونا والمصريين العائدين من الخارج أو السماح للطلاب بالحضور من المحافظات المقيمين بها يوم الامتحان مع تحمل الجامعة لتكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب.

وتابع أنه سيتم قبول أعذار الطلاب الوافدين المتواجدين خارج البلاد وغير قادرين على الخضوع للاختبارات النهائية، وكذلك تأجيل الامتحانات بعذر طبي مقبول للطلاب المتواجدين بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أعراض مرضية ترتبط بمرض كورونا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد في المؤتمر الصحفي الذي سبق عيد الفطر، أنه اعتباراً من منتصف يونيو سيتم البدء فى إجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها فى عدد من القطاعات، مثل الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب مع إجراءات احترازية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بهذا الأمر تباعاً، مثلما بدأنا مع السياحة الداخلية، واعتباراً من النصف الثانى من شهر يونيو ستتم دراسة العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية فى دور العبادة، مشدداً على أن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا تأتى بعد تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن الفيروس مستمر وسيوجد لفترة، وعودة الحياة الطبيعية ستتم عبر إجراءات احترازية صارمة، بشكل يضمن صحة وسلامة المواطنين، والحد من فرص انتشار الفيروس.