بـ"إيموجي ضاحك".. عادل إمام يسخر من ترجمة مسرحية مدرسة المشاغبين

سخر الفنان عادل إمام، من الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لترجمة مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين".

المسرحية احتوت على عدد كبير من الإيفيهات، التي انتشرت ترجمات باللغة الإنجليزية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في تداولها على نطاق واسع، ورد الفنان الكبير عادل إمام عليها.

ونشر عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، صورة من المسرحية، حيث كان يقول "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا".

لكن الترجمة الحرفية لما قاله، باللغة الإنجليزية، كانت "when the pumpkin ripened it called the cucumber beans"، ما جعله يعلق بإيموجي ضاحك، للسخرية من الترجمة.