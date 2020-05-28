عميد "طب سوهاج": قرار رئيس الوزراء بشأن تعيين المعيدين إيجابي

علق الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب جامعة سوهاج، على قرارات رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، والإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية وتكليفهم بالعمل، بـ" الإيجابي".

وأضاف النعماني أن القرار مدروس جيدا، وذلك من خلال الدراسات والتحليل للموقف الراهن، وكذلك أعداد الأطباء والمدرسين المساعدين الموجودين على مستوى جامعات مصر: "زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس سواء كانوا معيدين أو مدرسين مساعدين، يدل على الشفافية والرؤية الصائبة وتوضيح دور الجامعات في قيامها بخدمة المجتمع وتعليم الأطباء والعمل بالمستشفيات الجامعية".

وأوضح النعماني في حديثه لـ"الوطن"، أن كل جامعة وكلية طب، لها رؤية وخطة للتعيين، مضيفا أن مجلس القسم يقوم بعد انتهاء فترة الطبيب المقيم المنتدب من وزارة الصحة للعمل بالمستشفيات المقررة بمدة "3 سنوات"، بتقييم الأطباء، من خلال منحهم الدرجات التي تؤهلهم للتعيين من عدمه، مضيفا أن المستحقين للتعيين يتم إرسال كشوفهم لمجلس الكلية ومن ثم رئيس الجامعة للتصديق، على أن يتم إرسالهم لوزارة المالية لاعتماد الدرجات المالية، ومن ثم يصدر قرار تعيينهم، لافتا إلى أن الجامعة قامت بتعيين 50 طبيبا مقيما من 125 طبيبا منتدبين من وزارة الصحة، لافتا إلى أن القرار الجديد سيمنح الفرصة لمئات الأطباء من الدخول للتعليم الجامعي.

وتابع أن الخطة بشأن التعيينات ليست جديدة، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء اليوم، سيتيح للجامعات تعيين أعضاء هيئة التدريس، من المعيدين والمدرسين المساعدين على الدرجات المالية المختلفة.

وبشأن التدريب لأطباء الامتياز، أوضح أن الجامعة قامت بعمل برنامج تدريبي لأطباء الامتياز لدمجهم بنظام العمل بمجرد الاحتياج إليهم، بالإضافة إلى مبادرة وزارة التعليم العالي "كن مستعدا" لأطباء الامتياز، بحيث يكونون الصف الثاني بعد الصف الأول الموجود حاليا بالعمل بمختلف المستشفيات، لافتا إلى أنه في حالة زيادة العدوى بين الأطقم الطبية سيتم الاعتماد على أطباء الامتياز، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج بدءا من أول يونيو المقبل ستعمل على تقسيم الأطباء العاملين بالمستشفيات إلى فرق بالتناوب للعمل، وكذلك الدفع بأطباء الامتياز للعمل بالمستشفى الجامعي.