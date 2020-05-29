تفاصيل وضع قرى جديدة بالمنوفية تحت العزل الصحي

زادت أعداد الإصابات بشكل كبير في عدد من القرى في محافظة المنوفية، ما استدعى فرض حظر التجوال على القرى التي تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا، والتي كان آخرها قريتا شنتنا الحجر وأم صالح التابعتين لمركز بركة السبع.

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أصدر قرارا بفرض حظر التجول الجزئي على قريتي شنتنا الحجر وأم صالح بمركز بركة السبع بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيرس كورونا ووفاة بعض المواطنين.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في بيان لها، البدء في تطبيق قرار الحظر بقريتي شنتنا الحجر وأم صالح، حيث قام محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، بمتابعة تنفيذ قرار الحظر الجزئي بقريتي شنتتا الحجر وميت أم صالح بسبب تزايد أعداد الاصابات بفيرس كورونا.

وألزم بيان الوحدة المحلية ببركة السبع، الأهالي بالتواجد بمنازلهم وعدم الاختلاط مع غلق مداخل ومخارج القرى ومنع الدخول والخروج من وإلى قرى أخرى، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي للفيروس وفقا للإرشادات الصحية بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرش والتعقيم بالشوارع وخاصة التي بها حالات اصابة للحد من انتشار الفيروس.

من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار حملات التطهير والتعقيم الخارجية لسلامة أهالي المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قيام الشركة اليوم بتطهير قرية شنتنا الحجر ببركة السبع وكذلك مستشفي حميات شنتنا الحجر بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وبإستخدام المعدات الميكانيكية للشركة، يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات السيد المحافظ وتعليمات السيد رئيس الشركة القابضة وتطبيقاً للخطة الوقائية الموضوعة لتطبيق تلك التعليمات.

كان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، وضع العديد من القري تحت الحظر الجزئي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في تلك القري، مؤكدا أنه يستثني من الحظر محلات البقالة والدواجن والصيدليات .