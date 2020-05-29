النقل: تشغيل 664 قطارا يوميًا.. وتعديل مواعيد 10 قطارات بالوجه البحري

وجه وزير النقل كامل الوزير، قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا)، وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري.

وأضاف أنه قد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل 664 قطارًا يوميًا على الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد 10 قطارات على الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق 30 مايو، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتى الساعة السابعة ونصف مساءً، عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل 54 قطار على خط "القاهرة - الإسكندرية" و50 قطارا علي خط القاهرة السد العالي و36 قطارا على خط "القاهرة - منوف - طنطا"، حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.

ولفت إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي، نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكلف وزير النقل، قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكل المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظًا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع.

وشدد على تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر بكل المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب، وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس.

وأكد ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي، ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كل المحطات واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب

وأشاد وزير النقل بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك حيث قام العمال بإستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات، للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.