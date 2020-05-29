وزير الزراعة يوجه بترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية: هتابع بنفسي

أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ الدور الرئيسي لهيئة الخدمات البيطرية هو الرعاية البيطرية للثروة الحيوانيه والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات.

ووجه وزير الزراعة، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة اهتمام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بالاهتمام بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسي تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية.

وطالب القصير، بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة لذلك والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الأطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة، مشيراً إلى أنَّه سوف يتمّ متابعه كل مديرية، والتأكّد من تنفيذها لهذه التكليفات وزير الزراعة.

ودعا إلى استكمال الترقيم للرؤوس ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقاً للمعدلات، حتى يتمّ تحديث الحصر بشكل دوري من أجل توفير البيانات الصحيحة والتي تساعد في وضع الخطط وتحديد الاحتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية ومراكز تجميع الألبان.

كما شدد القصير، على عدم ذبح الإناث والبتلو وأن تكون هناك متابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكّداً أنَّه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التكليفات وسوف تكون أساس تقييم واختيار القيادات.