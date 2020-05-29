باشات: بذلنا جهدا قرابة عام لتغيير اسم شارع سليم الأول للشهيد منسي

قال اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، إنَّ قرار تغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة الزيتون إلى شارع الشهيد أحمد منسي، ظل يدرس داخل محافظة القاهرة لمدة قاربت من عام، موضحًا "اجتمعنا فيها مع المحافظ ونائبه وكان هناك اختيارات لاسماء عديدة".

وأضاف "باشات"، لـ"الوطن"، أنَّه منذ أيام أبلغه نائب محافظ القاهرة بتغيير اسم الشارع ليصبح شارع الشهيد أحمد منسي، مبينًا أنَّه يجرى اتخاذ كل الإجراءات لإزالة لافتة شارع سليم الأول واستبدالها باللافتة الجديدة التي تحمل اسم الشهيد أحمد منسي والذي يحظى بحب ملايين المصريين.

وشدد "باشات"، على أنَّه يأمل أن يتمّ حصر كل أسماء الشوارع في مصر التي تحمل أسماء لشخصيات غير مصرية، لأبطال شهدائنا من الجيش والشرطة وعلمائنا المصريين تخليدا لذاكرهم، قائلًا: "مصر أولى بأبنائها".

يذكر أن اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والاميرية كان قد قام بعمل ضغوط علي المحافظ السابق من أجل تغيير اسم الشارع بسبب الموقف العدائي من تركيا تجاه مصر، فضلا عن أن شخصية سليم الأول التركية اتسمت بالعنف.