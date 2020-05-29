الإمارات تسجل 638 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 33170 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 33,170 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 260 حالة.

كما أكدت الوزارة شفاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,097.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.