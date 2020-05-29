"بارامونت" تعلن عن جزء جديد من "سونيك"

أعلنت شركة "بارامونت" بالاشتراك مع "سيجا"، أنها بدأت في التحضير لجزء جديد من سلسلة الأفلام الكوميدية العائلية "القنفذ سونيك".

وشخصية القنفذ سونيك مأخوذة من بطل ألعاب الفيديو الشهيرة التي أنتجتها شركة "سيجا" في فترة التسعينيات.

تم التعاقد مع جيف فاولر لإخراج الفيلم، ومع الكاتب بات كيسي وجوش ميلر لكتابة السيناريو.

ولا يزال الفيلم في مرحلة التطوير، لذا لم يتم اتخاذ قرارات بعد فيما يتعلق بتاريخ بدء الإنتاج.

ويذكر أن الممثل جيم كاري، كان بطلا لفيلم القنفذ سوبر سونيك، والذي عرض بالسينما في يناير الماضي، وحقق أرباحا كبيرة، وتصدر البوكس أوفيس في أمريكا عدة أسابيع.

وتعتبر لعبة الفيديو "سونيك" من أشهر الألعاب في التاريخ ومن الأكثر مبيعا، وجرى إنتاج عدد من المسلسلات عنها.