"الأوقاف" تشتكي مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة بالسيدة نفيسة

علمت "الوطن" عن تحويل مساعد مخرج التلفزيون المصري، الذي قام بنقل صلاة الجمعة اليوم، للتحقيق.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنه لمخالفة تعليمات الأوقاف بشأن نقل صلاة الجمعة، أحيلت مخالفة السيد جمال السعيد مساعد المخرج لنقل صلاة الجمعة لرئيس قطاع التلفزيون، لقيامه بالتصوير داخل المسجد بهاتفه وإرسال الفيديو لبعض المواقع دون إذن.

وأضافت المصادر: نظرًا لمخالفة تعليمات الأوقاف بشأن عدم السماح لغير فريق الإذاعة والتلفزيون المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة بالحضور إلى مسجد السيدة نفيسة، مع الاعتذار لجميع الإعلاميين عن عدم السماح لهم بالحضور التزاما بالإجراءات الوقائية

وتحقيقا لأعلى درجة المصداقية في التعامل مع جميع محرري الملف الديني بالأوقاف على مسافة سواء، ونظرًا لما بدر من جمال السعيد مساعد المخرج المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، بتصوير مقطع فيديو بهاتفه الشخصي وتحميله على صفحته الشخصية وإرساله لبعض المواقع بالمخالفة للتعليمات، ما يعد تجاوزا لحدود عمله المكلف به، أعد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف مذكرة لرفعها للأستاذة نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون بمخالفة المذكور.