عابد عناني: عماد عبدالحميد يستخدم آيات القرآن بشكل خاطئ لتنفيذ أهدافه

عبر الفنان عابد عناني، عن سعادته بردود الأفعال حول شخصية "عماد" في مسلسل "الاختيار"، "أول لما قريت الحلقة الـ12، حسيت إني شوفت عماد عبدالحميد لأنه بيتكلم كتير جدا عن الجهاد، وأنه عاوز يرجع مصر لإقامة إمارة إسلامية".

وأضاف "عناني" خلال لقاء على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن مشهد بيع السيارة حقيقي وحدث مع الشخصية في الواقع، "الناس لما تشوفه تعتقد أن عنده أفكار ومعتقدات راسخة، لكن الحقيقة أنه دنيوي ومادي، ومفيش منطق من اللي بيقوله"، لافتا إلى تفجير مبنى المخابرات تم بعربية عماد فعلا، وكان عاوز تمنها ومخدهاش، الواقعة دي واقعة حقيقية وتم نسجها في الحوار".

وأشار إلى أنه كان يتمنى الذهاب للمنطقة التي كان يعيش بها "عماد"، لكنه لم يستطع لصعوبة ذلك "في البداية قريت الشخصية من خلال اللي دكتور باهر كاتبه، وحسيت مع مرور الحلقات، إن دي شخصية من لحم ودم، مش مجرد نمط عاوزين نوصل من خلاله"، لافتا إلى أنه جلس مع أصدقاء "عماد"، وسمع منهم الكثير عنه.

وأوضح أن "عماد"، خرج من الجيش قبل هشام عشماوي، وأقنعه بعدم الخروج خلال الخدمة، "كان بيعرف يستخدم الآيات القرآنية بشكل خاطئ على الموقف، وكان رأس الأفعى، وكان بيستخدم المنطق اللي هو عاوزه ويفسر كل الكلام على الهدف اللي هو عاوزه".

وتابع: "من ردود الأفعال من الناس اللي تعرف عماد قالتلي أنت ازاي قدرت توصل لكدة، المسلسل نجح نجاح غير عادي، طبعا كنا متوقعين النجاح، بس الموضوع تخطى أي توقع، وبيجيلي ردود أفعال من كل الدول العربية، وقالوا لنا احنا رجعنا نتفرج على المسلسل المصري".