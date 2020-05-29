لبحث مخاطر كورونا.. اجتماع أونلاين لاتحاد المهن الطبية

اتخذ اتحاد المهن الطبية، عدة قرارات اليوم، خلال اجتماع عقده مجلس الاتحاد برئاسة الدكتور حسين خيري، أونلاين، لمناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع الخاصة بالأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد استنكر إهمال بعض وكلاء الوزراء ومديرى المستشفيات في التعامل مع الفرق الطبية، المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الهادي لـ"الوطن"، أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، عرض على مجلس الاتحاد أهم ما جاء خلال لقائه أمس برئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيتم تجهيز مستشفى عزل للفرق الطبية، وتوفير مسحات الـPCR للأطقم الطبية، مؤكدا أن الاتحاد حتى الآن مازال فى انتظار قرار معاملة المصابين والوفيات من الفرق الطبية كشهداء.

وأكد أنهم في انتظار وضع وإعلان قواعد التطبيق الخاصة بصندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية، لاسيما وأن الاتحاد لا يعلم حتى الآن المبالغ المالية التي من المقرر صرفها للأعضاء لتوضيح الفئات التي سيشملها القرار ليتم مناقشته.

وأشار إلى أن خيري وعد بتوصيل المشاكل التي كانت تواجه الاتحادات الفرعية، لرئاسة الوزراء.

وأكد أن الاجتماع أوصى بمخاطبة الجهات التنفيذية في الدولة بالبدء في إصدار وثيقة تأمين طبي، يسمح لشركات التأمين، على أن يتم عمل وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة، لكي يتم صرف مبالغ للتعويض للأعضاء في حال الإصابة، مشيرا إلى أن ذلك القرار يحتاج إلى قرار من هيئة سوق المال، والبنك المركزي، ليتم إعداد هذا الشكل من الوثائق، ومازال جاري بحث طرحها بشكل إجباري أو اختياري.

واتفق المجتمعون على تعاقد مشروع العلاج مع مستشفيات خاصة، بحيث يتم عزل أعضاء الاتحاد بها في حال عدم توافر مكان له في المستشفيات الحكومية، كما دعوا إلى ضرورة إجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع أو خط إنتاج لتصنيع الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية، بالإضافة إلى توفير تدريب للفرق الطبية قبل إرسالها إلى مستشفيات العزل.

وناقش الاجتماع تعميم الإعانة الخاصة بدعم الأعضاء المصابين بكورونا، والمتوفيين، لكل أعضاء المهن الطبية بلا استثناء، على ألا يتم قصرها على الإصابة بكورونا نتيجة ممارسة عمله أو الاختلاط بحالات أثناء تأدية الخدمة الطبية.