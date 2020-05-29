السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارا من بعد غد

اعتمدت السلطات السعودية، خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي، اعتبارا من بعد غد الأحد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 31 مايو الجاري، إلى 20 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المصدر، أن "البروتوكولات" الوقائية تشمل التالي: بروتوكولات المساجد وبروتوكولات القطاع العام وبروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز وبروتوكولات الكهرباء وبروتوكولات قطاع المقاولات وبروتوكولات قطاع المقاولات - المشاريع القائمة وبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية وبروتوكولات أسواق النفع العام وبروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين وبروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية وبروتوكولات المطاعم والمقاهي وبروتوكولات التوصيل المنزلي وبروتوكولات العمالة المنزلية بنظام الساعة.

وأوضح الملحق (1) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية، بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع